Клеймо военного преступника: политолог объяснил, почему Путин не собирается отступать из Украины

Российского диктатора Владимира Путина обязательно признают военным преступником, поэтому отступать ему некуда. А вот российские элиты еще могут исправить ситуацию, чтобы не попасть в Гаагу.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает FREEДОМ.

По его словам, позиция Запада, что переговоры с РФ невозможны, пока нет полного вывода российских войск – это сигнал к путинскому окружению. Пионтковский считает, что на главе РФ уже "висит клеймо военного преступника – Путина ждет перспектива Гааги, а затем смерть".

"По сути, это обращение к путинскому окружению, мол, у вас есть шанс исключить себя из списка военных преступников. Путину уже ничего не поможет, а у вас есть шанс. Вы каким-то образом избавляетесь от Путина и соглашаетесь выполнить требование стран G7 — вывод войск из украинских территорий", — отметил эксперт.

Пионтковский предполагает, что если окружение Путина решится на решительные шаги, то придется закрыть глаза на то, что они сами военные преступники.

"Они все военные преступники. Но если согласятся на мирный вывод войск и избавят мир от Путина, придется на это закрыть глаза. Вот такими мне кажутся перспективы на 2023 год. Они понимают, что войну Россия не может выиграть. И у всех, кроме Путина есть определенный выход. А у Путина нет", — подытожил российский политолог.

Ранее польский генерал оценил, как и когда закончится война в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин рассказал, может ли Путин выбрать самый радикальный сценарий.

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