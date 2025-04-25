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Кличко допустил отказ от территорий ради мира, но сделал уточнение
Заявление столичного мэра вызвало критику, в частности, в Офисе президента.
Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что для установления мира в Украине, возможно, придется временно отказаться от оккупированных Россией территорий.
Об этом политик сказал в интервью BBC.
«Один из сценариев — это… отказаться от территории. Это несправедливо. Но ради мира, возможно, это может быть решением, временным», — сказал он.
При этом Кличко добавил, что украинский народ «никогда не примет оккупацию».
Такое заявление столичного мэра вызвало критику, в частности, в Офисе президента.
Советник главы ОП Сергей Лещенко в комментарии BBC заявил, что обсуждение возможных территориальных уступок «нарушает Конституцию Украины, поскольку Конституция отмечает территориальную целостность Украины».
Вскоре Виталий Кличко уточнил, что в своем интервью имел в виду сценарий, при котором Украину могут принуждать к территориальным уступкам в обмен на прекращение войны.
«К большому сожалению, как мы видим, такой сценарий вполне возможен. И о нем сегодня говорят многие мировые политики и медиа. Поэтому, озвучив это, я не открыл Америку», — объяснил политик.
Столичный мэр напомнил, что в интервью он говорил о том, что украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны Россией.
«Мы понимаем, что сценарий территориальных уступок противоречит нашим национальным интересам и против его реализации нужно бороться до последнего. Это потребует сверхусилий и от нас, и от наших европейских партнеров», — подытожил он.
Напомним, возможное признание российской аннексии Крыма вызвало значительный резонанс в мире.