Кличко допустил отказ от территорий ради мира, но сделал уточнение

Мэр Киева Виталий Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что для установления мира в Украине, возможно, придется временно отказаться от оккупированных Россией территорий.

Об этом политик сказал в интервью BBC.

«Один из сценариев — это… отказаться от территории. Это несправедливо. Но ради мира, возможно, это может быть решением, временным», — сказал он.

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При этом Кличко добавил, что украинский народ «никогда не примет оккупацию».

Такое заявление столичного мэра вызвало критику, в частности, в Офисе президента.

Советник главы ОП Сергей Лещенко в комментарии BBC заявил, что обсуждение возможных территориальных уступок «нарушает Конституцию Украины, поскольку Конституция отмечает территориальную целостность Украины».

Вскоре Виталий Кличко уточнил, что в своем интервью имел в виду сценарий, при котором Украину могут принуждать к территориальным уступкам в обмен на прекращение войны.

«К большому сожалению, как мы видим, такой сценарий вполне возможен. И о нем сегодня говорят многие мировые политики и медиа. Поэтому, озвучив это, я не открыл Америку», — объяснил политик.

Столичный мэр напомнил, что в интервью он говорил о том, что украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны Россией.

«Мы понимаем, что сценарий территориальных уступок противоречит нашим национальным интересам и против его реализации нужно бороться до последнего. Это потребует сверхусилий и от нас, и от наших европейских партнеров», — подытожил он.

Напомним, возможное признание российской аннексии Крыма вызвало значительный резонанс в мире.