Кличко: Киев увеличивает общую помощь защитникам до 6,5 млрд грн

Киевсовет на сегодняшнем заседании будет голосовать за увеличение помощи защитникам из бюджета столицы еще на более чем 1,5 млрд гривен.

Таким образом, в этом году столица выделила уже 6,5 млрд гривен силам безопасности и обороны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен выделить еще более 1,5 млрд гривен в помощь нашим военным. Из них 995 млн — по программе "Защитник Киева", 30 млн — субвенция Министерству обороны Украины, почти 80 млн — на обустройство фортификационных сооружений и почти 460 млн — на социальные выплаты для защитников и защитниц по городской целевой программе "Забота", — сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что на одном из прошлых заседаний финансирование потребностей сил безопасности и обороны уже было увеличено до 5 млрд гривен.

"Теперь увеличиваем еще. То есть, суммарно Киев выделил более 6,5 млрд за период этого года. И мы, как я и говорил, продолжаем искать возможности, чтобы и дальше увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов", — подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на нужды ВСУ около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые.