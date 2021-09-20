Кличко-младший идет в политику? Чемпион мира сделал заявление

Владимир Кличко признался, что политика ему не чужда. Пока он не готов заявлять, что планирует заниматься политикой, но считает, что мог бы делать это лучше многих.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

Владимир Кличко считает, что мог бы работать лучше, чем многие нынешние политики. Хотя и не торопится заявлять о том, что готов стать политиком.

"Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы этим заниматься (политикой, - ред.). Но когда я слушаю наших политиков – а я за ними внимательно наблюдаю, – то часто думаю: кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают? Ведь я точно могу сделать это лучше", - считает Владимир Кличко.

Брат мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко подчеркнул, что серьезно относится к профессии политика.

"Что значит "пошел в политику"? В политику не ходят. Ею либо занимаются, либо она занимается тобой. Ты делаешь выбор. Будешь этим заниматься или нет", - сказал Владимир Кличко.

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