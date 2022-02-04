Кличко не отрицал своего участия в выборах президента и заявил, что «УДАР» пойдет на выборы самостоятельно — СМИ

Кличко не отрицал своего участия в выборах президента и заявил, что «УДАР» пойдет на выборы самостоятельно — СМИ

Лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко пообещал объявить свои намерения по баллотированию в президенты после объявления соответствующих выборов.

Он не опроверг своего возможного участия в президентских выборах.

Об этом он заявил, общаясь со СМИ после съезда партии "УДАР" в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

Вопрос о намерении выдвигаться Кличко назвал провокационным и отметил, что сейчас до следующих выборов еще два года.

«Это не более чем манипуляции в печати. Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов... Этот вопрос, я убежден, можно будет задать через год и получить ответ», – сказал он.

Также Виталий Кличко заявил, что политическая сила в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно.

В свою очередь, руководитель исполкома партии Артур Палатный дал понять, что «УДАР» намерен выдвигать своего представителя и для участия в следующих выборах президента Украины.