Кличко пожаловался, что его не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь"

Кличко пожаловался, что его не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь"

Он отметил, что такая ситуация в его карьере произошла впервые и назвал цирком происходящее.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в аэропорт, чтобы встретить федерального канцлера Ангелу Меркель, которая в воскресенье, 22 августа, прибывает в Украину. Однако его не пропустили.

"Прибыв в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду ", — написал он в Telegram.

Кличко добавил, что такая ситуация в его карьере произошла впервые и назвал цирком происходящее.

"Интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно возбудить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк ?!" — резюмировал он.

Напомним:

22 августа канцлер Германии Ангела Меркель осуществляет рабочий визит в Украину. У нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждать будут безопасность и двусторонние отношения. Вероятнее всего, среди тем будет и "Северный поток-2". В прошлый раз в Берлине Зеленский с Меркель проговорили более четырех часов, после чего канцлер на совместной пресс-конференции пообещала, что Украина останется для Германии транзитером газа даже после того, как новый газопровод в обход ее территории Россия достроит.

Автор: Елена Вус

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