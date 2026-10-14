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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Кличко пришел на "ковер" в Раду и обвинил власть в проблемах Киева: все детали скандала

Кличко заверил, что город готов к зиме, однако центральные власти настаивают: выполнение планов энергостойкости в Киеве является наихудшим по стране.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной Раде

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной Раде / © Виталий Кличко/Тelegram

Вызов городского головы Киева Виталия Кличко в Верховную Раду 14 октября перерос в острую дискуссию о готовности столицы к зиме и обстрелах критической инфраструктуры. Кличко заявил о политическом давлении на местное самоуправление, в то время как в парламенте и президент Украины Владимир Зеленский критикуют киевские власти за темпы выполнения планов стойкости.

Об этом стало известно из выступления Кличко в Раде.

Выступление Кличко в Раде — подготовка Киева к зиме и критика власти

Выступая в парламенте, Кличко сообщил, что в 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 Киева было нанесено 12 ударов ракетами и дронами. В 2023 году таких попаданий было семь, в 2024 году — ни одного, а в 2025 году — 19. В то время как в 2026 году, по словам чиновника, количество попаданий уже приближается к 50.

«В этом году готовились под обстрелами врага и в условиях шоу, которое власти устроили с планом стойкости, с лживой кампанией о том, что Киев не работает, ничего не делается, с блокированием средств, которое заморозило много проектов по энергостойкости и повлияло на сроки их реализации. Не только в столице», — рассказал городской голова.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается во многих громадах, где приостановка платежей фактически парализует работу местного хозяйства.

«Все громады, все города разгребают проблемы, которые создало правительство«, — утверждал Кличко, обвиняя именно Кабмин в замораживании платежей местного самоуправления.

«Пытаются уничтожить не только в Киеве, устраняя председателей громад по надуманным причинам, выдвигая абсурдные обвинения, запугивая председателей небольших громад уголовными делами», — добавил глава столицы.

В то же время, по словам Кличко, звучат обвинения в якобы срыве отопительного сезона, который еще даже не начался. Речь идет, в частности, о системе центрального теплоснабжения и проведении ремонтных работ.

«Киев готовился к отопительному сезону и продолжает это делать. Первоочередные меры плана энергостойкости завершены», — заверил городской голова.

На выступление главы столицы в Раде народная депутат Марьяна Безугла пришла с надписью на планшете «Кличко, где укрытия?». Она установила планшет с этой надписью на парламентской трибуне.

Визит Виталия Кличко в парламент 14 октября (4 фото)

Віталій Кличко у Раді_2 / © Марьяна Безуглая

© Марьяна Безуглая

Віталій Кличко у Раді і Маряна Безугла / © Марьяна Безуглая

© Марьяна Безуглая

Віталій Кличко у Раді Маряна Безугла / © Марьяна Безуглая

© Марьяна Безуглая

Віталій Кличко у Раді_3 / © Марьяна Безуглая

© Марьяна Безуглая

Нардепы о выступлении Кличко: «Никаких конкретных ответов не услышано»

Безуглая также рассказала о ходе визита городского головы Киева в Раду и дала ему оценку.

«Пожаловался, несколько нардепов окружили трибуну, как титушки. Думаю, такие титушки будут и на митинге граждан, чтобы спровоцировать и обесценить. Муниципальная стража зачем же им создавалась? Никаких конкретных ответов не услышано. Задавать вопросы Регламент ВРУ не предусматривает. Некоторые народные депутаты покричали о притеснениях местного самоуправления. Без фамилий и партий», — написала политик в Сети.

По мнению Безуглой, правила работы парламента нуждаются в изменениях. Она также выступила за замену городского головы столицы, добавив «потому что торба».

В свою очередь нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Кличко назвал центральные органы власти политиканами и ушел из парламента «под аплодисменты галерки».

«Только не объяснил, почему ремонтирует постоянно одни и те же мосты, например, Южный, а сам переселился жить в Вышгородский район», — отметила политик.

Критика Зеленского по подготовке Киева к зиме

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отстает от других регионов в реализации планов стойкости. По его словам, для столицы готовят неотложные и управленческие решения.

«По состоянию на середину октября фактически по всему государству, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов стойкости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это чувствуют, когда даже после одиночных попаданий «шахедов» бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы«, — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул необходимость ускорить выполнение планов стойкости Киева. В частности, речь идет об усилении защиты энергетических объектов и критической инфраструктуре.

Для разработки соответствующих решений Зеленский начал консультации с представителями сектора безопасности, бизнеса и местного самоуправления. Среди приоритетов президент назвал усиление защиты критической инфраструктуры, координацию действий с правительством и военными, а также усовершенствование управления столицей.

«Защита энергетических объектов и критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач вместе с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом — готовим решения«, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, 13 октября стало известно, что Рада по предложению Безуглой вызвала Кличко для отчета. Он в ответ заявил о дискредитационной кампании со стороны центральных властей, безосновательности обвинений по срыву отопительного сезона и попытке уничтожить местное самоуправление, подчеркнув, что продолжает работать ради жизнедеятельности города в условиях войны.

Митинг за отставку Кличко

К слову, ветеран Дмитрий Козятинский анонсировал в Киеве акцию за отставку Кличко, обвинив его в ненадлежащей подготовке столицы даже к осени. Митинг запланирован на 17 октября в 12:00 под зданием облгосадминистрации.

Кличко выразил готовность встретиться с митингующими для обсуждения городских проблем, однако подчеркнул, что не собирается оправдываться. Он также отметил, что глав районных администраций назначает Офис президента, а не городской голова. Кличко пожаловался, что хотя главы райадминистраций самостоятельно распоряжаются выделенными финансами, ответственность за их работу в основном переводят на мэра.

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