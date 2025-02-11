Кличко назвал сроки окончания войны в Украине и спрогнозировал "трудные времена"

Политические и экономические проблемы после окончания войны могут привести к обострению общественных споров.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на Форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", передают Новости.LIVE.

По его словам, боевые действия могут завершиться через месяц-два, но на условиях, которые трудно назвать положительными, что будет болезненно для каждого украинца.

"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, это произойдет через месяц или два, но непонятно, на каких условиях. Я уверен, что это будет трудно назвать положительным компромиссом, и он может быть очень болезненным для каждого украинца. Мы все это понимаем, учитывая многие факторы", — подчеркнул Кличко.

По его словам, удерживать армию дорого, после войны возникнет проблема с резервистами и трудоустройством. Выборы могут вызвать конфликты и болезненный компромисс для общества.

"Иметь армию — это недешевое удовольствие, сейчас в составе почти миллион человек. Содержать армию после завершения боевых действий — это еще большая проблема. Как минимум треть должна быть в резерве, эти люди требуют зарплаты и быстрого возвращения к работе. И в это время начинаются выборные вопросы. Я боюсь, что в обществе начнется борьба на уничтожение, и так называемый компромисс может быть воспринят болезненно. Если что-то произойдет, мы понимаем, что это принесет боль каждому из нас", — сказал он.

Он считает, что выборы могут повлечь конфликты и гражданское противостояние из-за использования одних и тех же лозунгов политическими силами, что ведет к депрессивным настроениям в обществе.

"А на фоне выборов с теми же лозунгами все политические силы пытаются извлечь выгоду, учитывая множество факторов. Я очень боюсь, чтобы не возникли беспорядки в этом направлении и не произошло гражданского противостояния, ведь мы видим по истории разных стран, что после военных действий могут появляться такие депрессивные настроения, которые уже приводили к подобным ситуациям", — отметил городской голова.

Напомним, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что Путин может использовать мирные договоренности до 9 мая как пропагандистский трюк. Он отметил, что переговоры о завершении войны могут быть приурочены к этой дате, поскольку Путину это будет возможность представить прекращение огня как свою "победу".

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