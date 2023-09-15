Кличко встретился в Берлине с Урсулой фон дер Ляйен: подчеркнул важность поддержки вступления Украины в ЕС

Мэр Киева Виталий Кличко во время своего визита в Германию встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

«Встретились в Берлине с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время неформального общения я отметил необходимость поддержки вступления Украины в ЕС. Интеграция нашего государства в европейские и трансатлантические структуры — это залог мира и стабильности во всей Европе. Мирового порядка, который пытается разрушить россия. Урсула фон дер Ляйен заверила, что поддержка будет», – отметил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что Урсула фон дер Ляйен акцентировала а необходимости демократических преобразований в Украине.

«Украина, как пообещала, должна выполнить необходимые условия. И реализовать неотложные реформы. Потому что восстановление Украины — это прежде всего демократические преобразования», - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus.

Также Виталий Кличко договорился с мэром Берлина о помощи Киеву в строительстве инновационного муниципального центра протезирования для военных.