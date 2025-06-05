Изменение климата / © Associated Press

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Климатические изменения могут увеличить вероятность вооруженных конфликтов в четыре раза из-за борьбы за ресурсы.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра в интервью Financial Times.

Накануне выступления на форуме Европейского политического центра по экономической безопасности Вопке Хукстра отметил, что последствия климатических изменений все больше влияют на глобальную безопасность. Он отметил, что военное руководство активно обсуждает угрозы, которые возникают из-за повышения уровня моря, засухи, наводнения и масштабные пожары.

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«Изменение климата и его последствия имеют кристально четкое прямое и косвенное влияние на геополитику, на безопасность и защиту. Доступ к ресурсам всегда был частью конфликтов и войн. Но учитывая драматические последствия изменения климата, это умножит эффект в четыре раза», — заявил еврокомиссар.

Администрация Трампа пытается снизить приоритетность этой темы в стратегии НАТО. В то же время Хукстра испытывает давление из-за необходимости объединить ЕС вокруг климатических целей, в частности — достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Несмотря на то, что из-за агрессии России внимание ЕС, особенно в восточном регионе, сосредоточено на вопросах безопасности и экономики, климатические вызовы не должны оставаться без внимания — отмечает Хукстра. По его словам, климатическая и оборонная политика взаимосвязаны, ведь глобальное потепление прямо влияет на ход и планы военных операций.

Хукстра обратил внимание на то, что армии некоторых стран ЕС уже привлечены к борьбе с лесными пожарами, а в США Пентагон фиксирует рост количества задач, связанных с последствиями климатических катастроф.

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Европа — самый быстро нагревающийся континент в мире, и это сопровождается аномально высокими температурами, засухами и другими природными бедствиями. В связи с этим дипломат призвал европейских лидеров к климатически ответственному подходу в политике, в частности к рациональному использованию водных ресурсов.

Напомним, парламент Словакии запретил правительству поддерживать антироссийские санкции.