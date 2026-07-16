Клименко отказывается возглавить Министерство обороны — народный депутат

Игорь Клименко / © МВД

Реклама

Дополнено новыми материалами

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что назначение нового министра обороны Украины остается нерешенным вопросом на фоне кадровых перестановок в правительстве, а экс-глава МВД Игорь Клименко якобы отказывается переходить на должность главы оборонного ведомства.

Об этом Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

По словам народного депутата, в ближайшее время Верховная Рада должна назначить всех членов нового правительства, за исключением руководителей Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

Реклама

«Сейчас состоится назначение всех членов правительства (кроме МИД и Минобороны). После этого — пауза… далее „Слуга“ вновь проведет заседание фракции по вопросам Министерства обороны», — написал он.

При этом Железняк утверждает, что кандидатура бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост министра обороны оказалась под вопросом.

«Мои источники сообщают, что Клименко на данный момент отказывается идти на пост министра обороны. То есть он может просто лишиться должности министра внутренних дел и все», — отметил народный депутат.

Кроме того, по его информации, в ближайшее время может состояться еще одна беседа между президентом Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым, который подал в отставку с поста министра обороны.

Реклама

«Планируется еще одна беседа между Зеленским и Федоровым. Возможно, в рамках этого диалога удастся найти выход из ситуации», — сообщил Железняк.

Депутат также раскритиковал возможную задержку с назначением главы оборонного ведомства в условиях войны.

«Я считаю абсолютно позорным, если в результате этих интриг Банковой страна останется без министра обороны во время войны, а Рада уйдет на „перерыв“ на месяц», — подчеркнул он.

Перестановки в правительстве — что известно

12 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве произойдут изменения, и предложил премьер-министру Юлии Свириденко другую должность. Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

Реклама

В отставку подал и Михаил Федоров. Должность министра обороны в настоящее время вакантна.

Ранее народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк обнародовал список кандидатов на должности членов Кабинета министров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не вносил в парламент документы о назначении нового министра обороны. По его словам, Игорь Клименко — одна из кандидатур.

Новости партнеров