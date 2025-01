Климкин объяснил логику Европы, выступающей за начало переговоров Украины с Россией

Экс-глава МИД Павел Климкин объяснил, почему в Европе выступают за начало переговоров Украины с Россией, хотя отдают себе отчет, что у Москвы нет ни стимулов, ни мотивов, ни интереса для этого. В частности там не верят в угрозу для самих себя.

Об этом Климкин сказал в эфире YouTube-канала "Говорит ОПОРА".

По мнению экс-министра иностранных дел, Европа эмоционально и экономически устала от войны в Украине. Европа "поняла, что она сама ни на что не способна, не способна выйти на другой уровень мобилизации".

"То, что мы не смогли сделать за эти три года полномасштабного вторжения – это мобилизовать наших партнеров. Они делают больше, но не мобилизуются, не выходят на качественно другой уровень. Они не хотят этого. Они и не могут, и не хотят. Они не верят ни в нашу способность дальше эффективно вести войну, но в свою способность вести войну, ни поднимать ставки", – объяснил Климкин.

Он добавил, что европейцы, конечно, политкорректно обязательно озвучат все правильные месседжи о поддержке Украины, насколько это нужно, "но потом будут поступать так, как они делали".

Дипломат считает, что в Европе будут способны увеличить производство оружия, но дальше этого не пойдут.

"То, что они смогут увеличить производство оружия ограниченное — сделают. И это они делают не столько дня нас, сколько для себя. Но в том числе и для нас. Но дальше этих рамок они не выйдут, поскольку не знают, а что будет, когда выйдут за эти рамки. И собственно они эти рамки для себя не могут определить до конца", – рассказал Климкин.

Он также выразил мнение, что европейцы на сегодняшний день находятся в состоянии ступора, и вот почему:

"Они находятся в состоянии ступора, поскольку думали, что первая эра Трампа закончится и после этого наступит more the same – то есть что-то такое, что было, но с Байденом каким-то образом опять-таки будет американский "зонтик" и так далее. И пришел новый Трамп, и этот Трамп гораздо опаснее. Теперь они спрашивают, в том числе и американцев, а что нам делать. А те говорят – чудики, если бы план ввели десятилетний в 16-м году, вы бы его уже почти выполнили".

Экс-министр объяснил, что европейцы выступают за начало переговоров Украины с Россией, потому что не верят в угрозу для себя.

"Эта Европа, по-моему, в сегодняшней реальности, без фундаментальных кризисов, которые к ней могут прийти, не способна выйти за логику, что сегодняшнее комфортное существование не гарантировано. Но люди этого не понимают. Более того, они не воспринимают безопасность как ценность. Ничего не поменялось в ментальности. Они не верят в угрозу. Штаты – другие. Но Европа не способна сегодня выйти без дополнительных кризисов на новый уровень мобилизации, и в том числе по отношению к нам. И это, мне кажется, ответ на ваш вопрос", – рассказал Климкин.

Кстати, в другом интервью Климкин предположил, что переговоры о будущем Украины уже могут проходить без участия Киева.

