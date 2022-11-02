Климкин предупредил, что российские элиты могут пойти на "персональную перезагрузку" Путина

Сейчас у РФ начали сомневаться в том, что "Путин – это Россия".

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин превратился в геополитического бандита и это осознают российские элиты и силовики, поэтому они могут пойти на "персональную перезагрузку" лидера государства.

Об этом Климкин рассказал в интервью Obozrevatel.

Дипломат отметил, что российский диктатор потерял какие-либо "красные линии" в отношении Украины. Кроме того, сейчас в РФ стали сомневаться в том, что Путин – это Россия.

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"Сегодня начинаются разговоры: а Россия – это Путин? Или не совсем Путин? Или совсем не Путин?" – сообщил экс-министр.

Климкин отметил, что агрессивные действия российского президента в отношении Украины отвернули от него бывших союзников и доказали, что Путин превратился в "геополитического бандита". Об этом свидетельствует последнее заседание СНГ.

"Путин теряет влияние на Кавказе, в центральной Азии и в Азии, в частности", – обратил внимание Климкин.

По его мнению, российские элиты и силовики тоже осознают эти неотвратимые изменения и готовятся к решительным действиям.

"Вопрос в том, как они будут действовать. Но в определенный момент действовать они будут, поскольку они теряют Россию, которую они тоже строили вместе с Путиным. Тогда в России поймут, что персональная перезагрузка – это единственная возможность каким-то образом начать снова разговаривать с Западом", – прогнозирует экс-глава МИД Украины.

Российские элиты и Путин

Напомним, разговоры о расколе в российских элитах и поисках замены Путину продолжаются уже несколько месяцев. В частности, российский аналитик Валерий Соловей считает, что российский истеблишмент действительно хочет, чтобы глава Кремля отошел от власти, но никакого раскола внутри кремлевских элит нет. По данным аналитика, в качестве замены Путину рассматривается министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев – сын главы ФСБ Николая Патрушева.

В то же время основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Прихожин начинает заигрывать с народом и это означает только одно – что он претендует на роль "царя". Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Издание The Economist писало, что российские элиты начинают понимать, что нападение их государства на Украину было ошибкой, и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

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