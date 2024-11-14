Климкин прокомментировал план Трампа по завершению войны: возможно ли это на самом деле

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что демилитаризованная зона, предлагаемая в плане Трампа, не может заменить настоящих гарантий безопасности для Украины.

Украина не может существовать без гарантий безопасности, а зона демилитаризации, о которой сейчас говорят как о плане Дональда Трампа, – это не гарантии.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum).

"Я не верю, что без флага НАТО над Украиной мы сможем закончить эту войну в долгосрочной перспективе", — подчеркнул Климкин, добавив, что без искоренения "серых зон безопасности" проблемы будут иметь не только украинцы, но и весь Запад.

Дипломат напомнил свой опыт переговоров с россиянами в Нормандском формате, когда удалось договориться почти обо всем, включая прекращение огня, но Россия нарушила все соглашения. По его словам, в момент нового прекращения огня Путин начнет готовиться к нарушению перемирия.

Что касается возможных гарантий безопасности, то Климкин подчеркнул необходимость четкого определения их формата и исполнителей. Особое внимание он обратил на вопросы мандата европейских войск, если именно они будут обеспечивать безопасность.

"Вокруг избранного президента США существует своеобразное представление, согласно которому основную часть ответственности должна взять на себя Европа, поэтому это могут быть европейские деньги и европейские войска, но поддержанные политически и, надеюсь, юридически, США", — объяснил бывший министр, добавив, что это могло бы стать "переходной моделью к членству в НАТО".

В то же время Климкин выразил сомнение, что европейские войска могут быть размещены в Украине без политической поддержки США и отметил необходимость разработки механизмов предотвращения нападения и контроля ситуации совместно с новой американской администрацией.

Напомним, ранее в СМИ появился очередной "мирный план" Трампа для Украины. План предусматривает заморозку войны по нынешней линии фронта, а также создание 1300-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

Читайте также: