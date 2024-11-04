Климкин рассказал, кто сейчас имеет больше шансов стать президентом США: Трамп или ГаРрис

Мужчины больше поддерживают Трампа, а Гаррис нужно привлечь больше женщин для победы.

По состоянию на сегодняшний день ситуация относительно выборов в США абсолютно неопределенная, шансы на победу у каждого почти равны.

Об этом в интервью Liga.net сообщил бывший глава МИД Павел Климкин.

"По состоянию на сегодняшний день это чистая ничья. Я не знаю, как сложатся результаты в Штатах, где все колеблется между демократами и республиканцами. Сейчас это реально 50 на 50, и, по моему мнению, все зависит от мобилизации: кто лучше мобилизует своих избирателей", – рассказал он.

Климкин также обратил внимание на важность увеличения явки женщин на выборах для кандидата от демократов Камалы Гаррис.

"На предварительных голосованиях было 55 на 45. Мужчины голосуют больше Трампа. С точки зрения экономики и преступности люди больше доверяют Трампу", — сказал он.

Напомним, 5 ноября состоится решающее событие – выборы президента США. Эксперты назвали вероятные сценарии в случае победы Камалы Гаррис, а также рассказали, что ждет Украину, если триумфатором станет Дональд Трамп. Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.