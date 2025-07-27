Климкин рассказал, при каких условиях Путин может согласиться на встречу с Зеленским

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Диктатор Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским только в том случае, если перед этим достигнет предварительной договоренности с Дональдом Трампом.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью изданию LIGA.net.

«Путин пойдет на эту встречу, только если у него будет какая-то предварительная понятийная договоренность с Трампом и определенная рамка, в которой он может дальше вести этот разговор. Или он будет уверен, что ключевые вопросы, которые он хочет продвигать могут быть согласованы с Трампом», — сказал дипломат.

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По его мнению, Путин не воспринимает Украину равноправной стороной переговоров, рассматривая процесс исключительно в геополитическом контексте.

«Он видит это, как он говорил очень много раз, что это геополитика, и он видит Трампа главным переговорщиком. Он хочет еще гарантов и сам не знает, как все эти гарантии сформулировать. Поскольку в современном мире никто ни в какие гарантии не верит, включая Путина», — объяснил Климкин.

Бывший глава МИД также отметил, что Путин будет пытаться влиять на США, изучать настроения в Европе и проверять, готов ли Китай усилить давление, в частности, из-за риска вторичных санкций.

«Поэтому он сначала будет пытаться качать США, будет пытаться понять атмосферу в Европе, которая точно меняется не в его пользу, будет пытаться понять, будут ли китайцы его давить», — сказал Климкин.

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Он подчеркнул, что важно строить давление на Россию по разным направлениям в слаженной форме, без радикальных рывков.

«Очень важно, чтобы мы построили это давление со всех сторон, и чтобы оно было кротким, чтобы ничего не сорвалось. То есть, чтобы одно давление на самом деле приумножало другое. В идеале, если Трамп и Си договорились о совместном давлении при координации с Европой — на Путина, это была бы очень хорошая история, и я ее не исключаю», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий год без войны — реальность, если будет достаточное давление на Россию.

Мы ранее информировали, что российские власти продолжают затягивать возможные переговоры на высшем уровне между президентами Украины и России, имитируя готовность к диалогу.

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