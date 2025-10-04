Павел Климкин / © ТСН

Реклама

Все чаще появляющиеся в Европе российские беспилотники больше нельзя называть элементом гибридной войны. Это уже начало классического конвенционного противостояния.

Об этом заявил дипломат Павел Климкин.

«Я бы сейчас уже не использовал до появляющихся в Европе российских дронов, термин „неконвенционные“. Это, мне кажется, классические мероприятия. Когда мне рассказывают о гибридной войне, я понимаю под этим перерезку кабелей или кибератаки. Но какая же это гибридная война с дронами? Это как раз и начало классической войны», — пояснил он.

Реклама

Климкин напомнил, что недавно министр обороны Германии Борис Писториус также признал: несмотря на то, что Берлин формально не является стороной войны, утверждать, что даже гибридного противостояния не происходит, было бы неверно.

Дипломат подчеркнул, что Европа должна действовать гораздо более решительно.

«Ответ Европы пока очень умеренный и чрезвычайно осторожный. Мне нравится, что французы уже задержали танкер российского „теневого флота“ под бенинским флагом. Конечно, нет доказательств, что именно из него запускались дроны, но Франция показала, что контролирует ситуацию. Это важный прецедент», — отметил он.

По словам Климкина, другие европейские страны также должны не только обсуждать пути противодействия атакам России, но и переходить к конкретным шагам.

Реклама

Ранее сообщалось, что из-за пролета нескольких дронов над военным аэродромом в Эрдинге и аэропортом Мюнхена вечером 2 октября пришлось временно закрыть посадочные полосы.

Мы ранее информировали, что в Бельгии над военной базой Эльзенборн зафиксировали 15 дронов, происхождение которых пока неизвестно.