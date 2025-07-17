Климкин: Трампу будет трудно вернуться к логике уступок России, но четкой стратегии по Украине пока нет

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональду Трампу будет сложно вернуться к логике "ничего не давать Украине и что-либо давать России", но новой стратегии пока нет.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Radio NV .

"Ключевой момент это то, что Трамп очевидно как-то, я бы не сказал, разъяренный - до этого далеко, но раздраженный тем, что его выставляют слабаком после разговоров с Путиным, где вроде бы договариваемся, потом ничего не происходит. И то, что там Трамп дважды повторил, что вроде бы 4 раза он думал, что дома." То есть, эти моменты, которые я считаю точно нам в плюс.

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Я думаю, что Трамп будет очень избирательно играть со своими рычагами, как он говорит, картами. Но очевидно, что обратно в сторону логики “А давайте я буду почти ничего не давать Украине и что-то давать России, и так мы заключим какое-то сознание” - к этой логике Трампу будет суперсложно вернуться. И это в целом очень позитивная новость”, – заявил украинский дипломат.

То, что я не услышал – это скорые действия в реальном времени и по санкциям. О первичных (т.е. санкциях непосредственно на Россию) Трамп вообще не говорил, он переключился на геополитический аспект. И вторичными санкциями будут долбить именно торговых партнеров России – в первую очередь Китай, Индию и Бразилию. То есть о первичных санкциях вообще речь не идет. А вторичные санкции будут налагаться по желанию Трампа в том объеме, который он считает нужным и соответственно в то время.

Ну и я не услышал всеобщей дальнейшей логики Тампа. Он любит говорить: “Только я знаю, что делать дальше”. То есть, новый подход есть, а новой стратегии мы пока не видим. Но я думаю, что в голове Трампа элементы этой стратегии есть. Не факт, что есть стратегия в целом.

Напомним, в понедельник, 14 июля, Дональд Трамп, как и анонсировал, сделал ряд громких заявлений по Путину и войне России против Украины.

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