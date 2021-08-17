Климкин: Захват власти талибами изменит геополитическую ситуацию в мире

Дипломат считает, что в мире будут пытаться создать новые альянсы, которые усилят влияние мусульман.
Захват власти талибами изменит геополитическую ситуацию в мире, убежден дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.
Об этом он рассказал Радио НВ.
"У Талибов сейчас не просто победа, у них есть история успеха. А история успеха в любой эмоциональной среде всегда работает. Тем более она работает в исламской среде и эта история изменит то, что называется "геополитический расклад", и изменит, конечно, настроения в мусульманском мире. Поэтому нас ожидает в ближайшее время много нетривиальных событий", — отметил Климкин.
Дипломат считает, что в мире будут пытаться создать новые альянсы, которые усилят влияние мусульман.
"Я ожидаю, что сейчас будут новые всплески: начиная от Палестины и заканчивая Сахелем, и очень непростые с точки зрения противостояния ... Это перезагрузит мусульманский мир в значительной мере, даст ему новую уверенность, если не самоуверенность ... Мы будем иметь совершенно новую геополитическую игру уже в этом году", — убеждает дипломат.
Климкин также не исключает реальных всплесков гибридной или военной активности со стороны России в ближайшее время.
Напомним:
- Украинский эвакуационный самолет пока не может вылететь из аэропорта Кабула. Немедленно покинуть Афганистан, по данным МИД, хотят 90 украинцев.
- США, Великобритания и Франция перебрасывают в столицу дополнительные воинские подразделения для организации эвакуации из страны.
- Дипломаты ЕС сегодня проведут экстренные переговоры по ситуации в Афганистане.
- На кризис в этой стране после выхода американских войск отреагировали и в Белом Доме.