Климкин заявил, что Китаю не нравятся ядерные устрашения Путина

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Китай чувствительно относится к ядерному оружию, поэтому Пекин не нравятся запугивания диктатора Владимира Путина.

Такое мнение дипломат высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин не в восторге от того, что Путин постоянно подкручивает свою пропаганду.

"Путин обещал ему легкую прогулку в форме специальной военной операции. Теперь китайцы видят, что у них значительная часть российского оружия, значительная часть офицеров и генералов, обучавшихся в российских академиях, и 70% российского оружия было у Китая. Сейчас китайцы хотят за несколько" лет довести это количество до 20%. Они поняли, что такое российское оружие", – пояснил Климкин.

Эксминистр отмечает, что Си Цзиньпин не сможет влиять на главу Кремля только если случится коллапс в окружении Путина или в российской армии.

"Китай чувствительно относится к ядерному оружию. Для Китая использование ядерного оружия является катастрофой. Поскольку у Японии, Кореи, Тайваня, Индонезии, Вьетнама есть деньги и технологические возможности. Они станут ядерными за следующие годы. Для Китая распространение ядерного оружия — это реальная катастрофа ", — добавил Павел Климкин.

Напомним, Си Цзиньпин заявлял о необходимости прекращения войны в Украине путем мирных переговоров. Мол, в этом есть "интерес Европы и Азии".

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