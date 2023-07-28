"Клиническая психология": РФ хочет заседания Совбеза ООН из-за использования Украиной "террористических методов"

Речь идет об обвинениях Украины в якобы систематическом использовании террористических методов, мешающих мирному урегулированию конфликта.

Об этом заявили Укринформу в дипломатических кругах штаб-квартиры ООН.

В частности, РФ направила запрос в председательствующее в июле в Совбезе Постпредство Великобритании об очередном заседании по украинскому вопросу «в свете увеличения тревожных инцидентов относительно систематического использования киевским режимом террористических методов как фактора обострения кризиса вокруг Украины и отложения его политического урегулирования», отметили собеседники агентства, дословно процитировав запрос России.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на ситуацию.

«Вчера они приостановили язык, но уже зачесались, и требуют провести в понедельник Совбез ООН, чтобы говорить о «увеличении тревожных инцидентов систематического использования киевским режимом террористических методов как фактора обострения кризиса вокруг Украины», — написал Кислица в сервисе микроблогов Twitter.

Чтобы понять такую ссылку, украинский постпред советует отложить Устав ООН, а почитать «Клиническую психиатрию». Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией книги.

Напомним, ранее сообщалось, что верховный комиссар глава ООН по правам человека опроверг заявление Москвы о том, что бойцы ВСУ в Оленовке были убиты ракетой.

Россия может усилить свою кампанию по уничтожению экспорта продовольствия из Украины, нацелившись на гражданские корабли в Черном море.

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