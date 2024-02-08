Клинтон назвала "полезным идиотом" пропагандиста Карлсона, который возьмет интервью у Путина

Политик отметила, что Карлсон повторяет ложь президента РФ об Украине, "поэтому я не понимаю, почему Путин не дал бы ему интервью".

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала "полезным идиотом" американского журналиста-пропагандиста Такера Карлсона, который анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на интервью Клинтон Алексу Вагнеру из MSNBC.

Отмечается, что бывшая первая леди США, похоже, не была удивлена новостью об интервью Карлсона с Путиным, и вспомнила предидущие комментарии журналиста о войне в Украине.

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"Он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Он повторяет пачку лжи Владимира Путина об Украине, поэтому я не понимаю, почему бы Путин не дал ему интервью", — сказала Клинтон.

Напомним, ранее Карлсон публично выступил с заявлением против поддержки США для Украины. Он утверждал, что американские города пострадали от того, что Конгресс и Белый дом предоставили Украине миллиарды долларов помощи.

Во время видеоанонса в соцсети X Карлсон обвинил западные СМИ в том, что они не "потрудились" попытаться взять интервью у Путина. Журналист призвал людей посмотреть интервью с президентом РФ, сказав, что они могут не соглашаться с тем, что говорит Путин, но им как "свободным гражданам" важно "знать как можно больше" и делать собственные выводы.

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Клинтон предположила, что Карлсон является фигурой насмешек в российских СМИ. Он зашел настолько далеко, что заявил о возможности получить должность в российском издании.

"Если вы действительно читаете переводы того, что говорят в российских СМИ, они высмеивают его… он, как щенок", – сказала политик.

"Я не удивлюсь, если он появится с контрактом с российским изданием, потому что он полезный идиот", — отметила бывшая госсекретарь США.

Заметим, что анонсированный разговор Карлсона с Путиным станет первым случаем, когда представитель западных СМИ взял интервью у президента России после его вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, накануне Карлсон приехал в Москву и заявил, что возьмет интервью у Путина.

Как заявили действующие и бывшие депутаты Европарламента, Карлсон может попасть в списки санкций ЕС за интервью с Путиным.

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