Клинтон одним словом "испепелила" похвалу Трампа в адрес Путина

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одним словом ответила на похвалу со стороны экс-президента Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Об этом свидетельствует сообщение политика в соцсети Х.

Клинтон распространила у себя статью Washington Post под названием "Трамп цитирует Путина, осуждающего американскую демократию, хвалит автократа Орбана". Политик подписала распространенную ссылку лишь одним словом: "Марионетка".

Сообщение Хиллари Клинтон о Дональде Трампе/Скриншот

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Отметим, что речь идет о выступлении Трампа 16 декабря во время митинга в Дареме, штат Нью-Гэмпшир в рамках его предвыборной кампании. В ходе мероприятия политик похвалил Путина, который сказал, что многочисленные обвинения в адрес Трампа (в которых он ошибочно обвинил президента США Джо Байдена) "показывают гниль американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии".

"Они все смеются над нами", – сказал Трамп.

К слову, Верховный суд штата Колорадо принял решение исключить Трампа из списка кандидатов на праймериз от Республиканской партии в 2024 году из-за роли политика "в подстрекательстве к насилию против правительства США".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Трампу запретили баллотироваться в президенты!

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