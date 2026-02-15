Клинтон резко раскритиковала позицию Трампа по поводу войны в Украине и призвала усилить вооружение Киева

Хиллари Клинтон / © Getty Images

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала «позорной» позицию, которую администрация экс-президента Дональда Трампа занимает в отношении российской войны против Украины.

Об этом она заявила в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Укринформ .

По словам Клинтон, попытки склонить Украину к договоренностям с Владимиром Путиным на условиях, близких к капитуляции, неприемлемы. Она считает, что усилия, направленные на получение политической выгоды на фоне страданий украинцев, являются «исторической ошибкой».

Экс-чиновник подчеркнула, что именно Украина сейчас защищает демократические ценности Запада, платя за это высокую цену. По ее словам, война стала следствием стремления российского руководства установить контроль над Украиной.

Клинтон также предположила, что Трамп либо не осознает масштабы человеческих потерь, либо не придает им значения. Она обвинила его в подрыве единства Запада и международных обязательств, включая принципы НАТО и права человека.

Отдельно политика очертила свое видение усиления переговорных позиций Украины. По ее мнению, союзники должны предоставить Киеву большее дальнобойное вооружение, в том числе ракеты и дополнительные системы ПВО Patriot, а также разрешить поражение военных целей на территории РФ.

Она убеждена, что способность Украины наносить удары по важным объектам в России может заставить Кремль серьезнее относиться к переговорам.

Напомним, 13–15 февраля в Мюнхене продолжается конференция безопасности — один из ключевых мировых форумов по вопросам международной безопасности, где обсуждают, в частности, войну РФ против Украины.

