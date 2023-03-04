"Клоун и шут": Кислица эмоционально прокомментировал заявление Лаврова о "нападении Украины"

Дипломат говорит, что Лавров выставил себя на улыбку.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица эмоционально отреагировал на скандальные заявления министра иностранных дел агрессорки России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индии.

Свои впечатления дипломат выразил в Twitter.

В частности, Кислица отметил, что подчеркнул, что глава российского МИД сочетает в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка. Кроме того, по словам представителя в ООН, Лавров – жалкий.

"Клоун, шут или придурок. Клоун — это забавный персонаж цирка, тогда как шут — это человек, работающий, чтобы развлекать своего хозяина. "Война, которую развязали против нас", — говорит жалкий Лавров, выставляя себя на улыбку, вызывая унизительный хохот публики. Бесчестный придурок!", — написал Кислица.

Также дипломат говорит, если бы Лавров не собирался провести остаток своих дней на скамье подсудимых перед пожизненным заключением за военные преступления, он мог бы выступать на комедийном канале Comedy Central.

Скандально-смешное заявление Лаврова

В Индии на конференции "Raisina Dialogue 2023" Лавров заявил, что это "Украина напала на Россию", а она пытается "остановить войну". После этих слов весь зал "взорвался" смехом. После того, как его высмеяли, он сделал вид, что этого не заметил.

"Война, которую мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас с помощью украинского народа, безусловно, повлияла на Россию, в том числе и на энергетическую политику... Мы больше не будем полагаться ни на каких партнеров на Западе", — сказал министр иностранных дел России.

Лавров на саммите глав МИД G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели первую личную встречу с начала войны 2 марта. Она была короткой, эзапланированной и продолжалась около 10 минут. "Блинкен попросил контакт с Лавровым", — высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова.

На встрече министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге и призвала прекратить войну против Украины. По ее словам, "сильнейшие не имеют права нападать на своих маленьких соседей".

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