"Ключ не в Москве": в Финляндии указали, кто может остановить войну в Украине

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его лидер Си Цзиньпин имеют реальные рычаги влияния для прекращения войны России против Украины.

Об этом Орпо заявил журналистам во время визита в Пекин во вторник, передает Reuters.

По его словам, Пекин может сыграть ключевую роль, повлияв на президента РФ Владимира Путина и сократив уровень сотрудничества с Москвой.

Ранее в тот же день глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что во время встречи с финским премьером отметил необходимость для Китая и Финляндии поддерживать международную систему, в центре которой находится ООН, а также способствовать формированию многополярного мира, основанного на принципах экономической глобализации.

