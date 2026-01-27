ТСН в социальных сетях

"Ключ не в Москве": в Финляндии указали, кто может остановить войну в Украине

Для завершения войны в Украине Китай может повлиять на президента РФ Владимира Путина, сократив уровень сотрудничества с Москвой.

Кирилл Шостак
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его лидер Си Цзиньпин имеют реальные рычаги влияния для прекращения войны России против Украины.

Об этом Орпо заявил журналистам во время визита в Пекин во вторник, передает Reuters.

По его словам, Пекин может сыграть ключевую роль, повлияв на президента РФ Владимира Путина и сократив уровень сотрудничества с Москвой.

Ранее в тот же день глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что во время встречи с финским премьером отметил необходимость для Китая и Финляндии поддерживать международную систему, в центре которой находится ООН, а также способствовать формированию многополярного мира, основанного на принципах экономической глобализации.

Ранее сообщалось, что в Китае могла быть попытка переворота.

Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал расследование своего влиятельного генерала, продолжая безжалостные репрессии против коррупции и нелояльности.

Под чистку попали два высокопоставленных генерала. Генерал Чжан Юся – старший из двух заместителей главы Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армией.

