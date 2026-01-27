- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 526
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ключ не в Москве": в Финляндии указали, кто может остановить войну в Украине
Для завершения войны в Украине Китай может повлиять на президента РФ Владимира Путина, сократив уровень сотрудничества с Москвой.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его лидер Си Цзиньпин имеют реальные рычаги влияния для прекращения войны России против Украины.
Об этом Орпо заявил журналистам во время визита в Пекин во вторник, передает Reuters.
По его словам, Пекин может сыграть ключевую роль, повлияв на президента РФ Владимира Путина и сократив уровень сотрудничества с Москвой.
Ранее в тот же день глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что во время встречи с финским премьером отметил необходимость для Китая и Финляндии поддерживать международную систему, в центре которой находится ООН, а также способствовать формированию многополярного мира, основанного на принципах экономической глобализации.
Ранее сообщалось, что в Китае могла быть попытка переворота.
Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал расследование своего влиятельного генерала, продолжая безжалостные репрессии против коррупции и нелояльности.
Под чистку попали два высокопоставленных генерала. Генерал Чжан Юся – старший из двух заместителей главы Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армией.