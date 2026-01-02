Ключевой коммуникатор с США: как назначение Буданова изменит переговоры с Вашингтоном

Новоназначенный глава ОПУ Кирилл Буданов / © Associated Press

Новым руководителем Офиса Президента Украины стал Кирилл Буданов , до этого возглавлявший украинскую разведку. Эта ротация, по словам экспертов, призвана усилить как военный, так и дипломатический треки государства.

Мнение о том, какие задачи будут стоять перед бывшим главой ГУР, озвучил политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

Фактор «анти-Ермака» и вес в обществе

По мнению Саакяна, выбор именно Буданова не случайен. Властям было критически важно поставить во главе ОП фигуру, имеющую свой вес в обществе и, что важно, не ассоциируется с предыдущим руководителем Андреем Ермаком.

Выбор пал на представителя спецслужб и военного блока, что логично в условиях затяжной войны.

Главный переговорщик с Вашингтоном

Однако главная интрига назначения кроется во внешней политике. Политолог предполагает, что Буданов фактически возглавит переговорную группу Украины.

«Я думаю, что одна из ключевых задач, на которую рассчитывают во внешнеполитическом разрезе, — то, что он станет главой переговорной группы со стороны Украины и ключевым коммуникатором, переговорщиком в направлении Штатов», — отметил Саакян.

Эксперт объясняет это спецификой восприятия:

Опыт: Буданов уже участвовал в сложных переговорах, в частности, по обмену пленными и контактам с россиянами. Как разведчик , он будет говорить на одном языке с американскими спецслужбами и военными, которые имеют огромное влияние на принятие решений в США.

"Не факт, что он будет удобным переговорщиком со стороны Украины для США, но он будет понятен для американцев", - подчеркнул Саакян.

В Киеве рассчитывают, что такая понятность и прямой стиль коммуникации Буданова помогут разблокировать или ускорить решение критических вопросов с главным партнером.

Напомним, NYT опубликовало собственную версию, почему Зеленский избрал Буданова новым руководителем ОП. Западные СМИ видят в этом решении попытку Банковой усилить переговорные позиции с США и изменить внутриполитический ландшафт.