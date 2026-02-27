Ключевой союзник Кремля: кто и как помогает России продолжать войну

Владимир Путин и Си Цзиньпин. / © Associated Press

Китай остается ключевым фактором, способствующим войне России в Украине. В частности, страна-агрессорка стала зависимой от КНР в поставках оптоволокна. Его оккупанты используют для БпЛА и для наземной связи.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Производство дронов на оптоволокне

Единственный отечественный производитель оптического волокна в России – это завод «Оптические волоконные системы» в Республике Мордовия. Однако он не работает с момента атаки украинских беспилотников на завод в мае 2025 года.

Предприятие производило примерно четыре миллиона километров оптического волокна ежегодно и снабжало его примерно 20 российскими производителями кабелей, которые использовали этот материал для производства волоконно-оптических кабелей, которые оккупанты используют на поле боя.

Оптоволокно из Китая.

Генеральный директор "Ведомостей" сообщил, что сбои в работе завода сделали Россию полностью зависимой от Китая относительно оптического волокна. Источники отрасли говорят, что поставщики из КНР повысили цену на один километр оптического волокна для российских покупателей от 2,34 дол. в начале 2025 года до 5,85 дол. в январе этого года эта цифра на 150% больше. Теперь производителям кабелей в РФ, вероятно, придется повысить цены из-за проблем со снабжением. Это главный риск для отрасли.

ISW не обнаружила доказательств того, что русские войска испытывают дефицит оптоволоконного кабеля на поле боя. Это может свидетельствовать о том, что поставки оптического волокна в Китае достаточно для удовлетворения спроса. В то же время оккупанты могут использовать запасы кабелей, предшествовавших удару в мае 2025-го.

Аналитики отмечают, что армия РФ использует оптоволоконные кабели с весны 2025 года, чтобы сделать беспилотники более устойчивыми к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расширить дальность полета тактических беспилотников до 60 километров.

"ISW продолжает оценивать, что поставки компонентов китайского происхождения в Россию имело решающее значение для способности оборонно-промышленной базы РФ адаптироваться, внедрять инновации и продолжать войну против Украины", - говорится в отчете.

Сотрудничество Китая и России

The Times пишет о том, что Пекин и Москва формируют мощный альянс на фоне войны в Украине . Китай хоть и заявляет о нейтралитете, но именно он стал ключевым экономическим и технологическим сопротивлением российскому режиму в условиях жестких западных санкций. В частности, на Пекин приходится около 40% всего экспорта нефти РФ.

В то же время Китай резко поднял цены на оптоволокно для РФ – в среднем в 2,5–4 раза. Заметим, что КНР обеспечивает более 60% мирового производства оптоволокна, поэтому русские компании обязаны брать его по ценам внутреннего китайского рынка.

В то же время, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что также Россия массово использует китайские модемы в дронах. Речь идет об оборудовании китайского производства, которое обеспечивает передачу сигнала и координацию между беспилотниками.

