Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в КНР заявил, что Китай остается одним из немногих государств, способных реально изменить ход войны в Украине не на поле боя, а за столом переговоров.

Об этом сообщает Reuters.

Позиция Хельсинки

Общаясь с журналистами в Пекине во вторник, 27 января, Орпо отметил уникальную роль китайского лидера.

«Китай и его лидер Си Цзиньпин имеют возможность покончить с войной России в Украине, повлияв на президента Владимира Путина и сократив сотрудничество [с РФ — ред.]», — передал суть разговора финский премьер.

Это четкий сигнал от страны-члена НАТО, которая имеет общую границу с Россией: время дипломатических реверансов истекло, нужны конкретные действия со стороны Пекина по сдерживанию Москвы.

Что ответил Си Цзиньпин

Китайский лидер в своей публичной риторике избежал конкретики по поводу войны. По информации агентства, Си Цзиньпин заявил Орпо, что Китай и Финляндия должны "поддерживать международную систему, ориентированную на ООН".

Также глава КНР традиционно упомянул о продвижении «многополярного мира», базирующегося на экономической глобализации — стандартной дипломатической формуле Пекина, часто используемой для противопоставления политике Запада.

Визит Петтери Орпо проходит на фоне активизации международных усилий по поиску путей завершения войны. Пока западные партнеры Украины настаивают на давлении на агрессора, Китай продолжает балансировать — декларирует нейтралитет, но экономически поддерживает Россию.

Напомним, министр обороны Китая Дун Цзюнь на видеоконференции с россиянином Андреем Белоусовым заявил, что Пекин и Москва должны «совместно укреплять свой потенциал для противодействия различным рискам и вызовам и объединиться, чтобы внести положительный вклад в глобальную безопасность и стабильность».