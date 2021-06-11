КМИС опубликовал обновленный президентский рейтинг: лидер остается неизменным

Второе место занимает Петр Порошенко.

Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг с 30,6% поддержки граждан, которые готовы голосовать и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 1-7 июня.

Так, согласно этим результатам, на выборах президента, если бы они проходили в начале июня, самую большую поддержку получил бы Владимир Зеленский — 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте — лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4% среди тех, кто определился. Далее следуют лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (соответственно, 9,5% и 12,7%), сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (8% и 10,6%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,1% и 8,1%). Поддержка других кандидатов ниже.

Стоит отметить, что опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 2003 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, накануне 2-й годовщины (20 мая) президентства Владимира Зеленского социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев о том, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Согласно соцопросам, 30,2% проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 12,8% поддержали бы Петра Порошенко, 11,9% — Юрия Бойко, 11,1% — Юлию Тимошенко, 7,6% — Игоря Смешко, 5,1% — Евгения Мураева.

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