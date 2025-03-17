КНДР будет постоянно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы – заявление

Северная Корея заявила, что разработка ядерного оружия – это реализация его собственного суверенного права на защиту.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики под названием "Большая семерка, возглавляемая США ядерной преступной группировкой, должна полностью отказаться от своих анахронических амбиций относительно ядерной гегемонии", — сообщает KCNA.

В заявлении содержатся обвинения стран G7 в злонамеренном распространении ядерного оружия под предлогом обеспечения расширенного сдерживания.

"G7, которая превратилась в ядерную преступную группу и угрожает глобальному миру и безопасности, должна полностью отказаться от своих анахронических амбиций по поводу ядерной гегемонии, прежде чем говорить о чьей-то денуклеаризации и отказе от ядерного оружия", — читает в заявлении МИД КНДР.

В Северной Корее подчеркнули, что статус КНДР как государства с ядерным оружием навсегда закреплен в его конституции и не изменится независимо от того, признает это мир или нет.

"Ядерные силы КНДР будут существовать вечно, и страна будет постоянно обновлять и укреплять их качественно и количественно в ответ на ядерную угрозу извне, как это предусмотрено ее конституцией и другими внутренними законами", — резюмируют в заявлении.

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.