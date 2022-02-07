КНДР финансирует свою ядерную программу за счет кибератак на криптовалютные биржи — СМИ

КНДР финансирует свою ядерную программу за счет кибератак на криптовалютные биржи — СМИ

Эксперты отмечают, что в рамках ядерной и ракетной программ КНДР развивает соответствующую инфраструктуру.

Северная Корея в течение прошлого года существенно развила свою ядерную и ракетную программы. Для обеспечения этой деятельности Пхеньяну нужны, в частности, западные технологии, поэтому он прибегал к кибератакам, а также к воровству криптовалют.

Об этом идет речь в отчете ООН, пишет Reuters.

"Даже если данные о ядерных испытаниях и запуске баллистических ракет не становятся известны, КНДР развивает возможности производства компонентов ядерных установок", — цитирует отчет ООН Reuters.

Напомним:

30 января КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела 800 км примерно за пол часа и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин по итогам экстренного пленарного заседания Совета национальной безопасности страны назвал это "провокацией со стороны Северной Кореи".

Впоследствии КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" и показала фото из космоса.

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