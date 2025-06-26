КНДР готова отправить дополнительные войска в Россию: Reuters назвало сроки

Сотрудничество Путина с Ким Чен Ином / © ТСН.ua

Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять оружие россиянам.

Об этом заявили южнокорейские законодатели, пишет Reuters .

Национальная разведывательная служба (NIS) считает, что Россия может готовиться к масштабному нападению на Украину в июле или августе. Об этом журналистам заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен после закрытого брифинга.

«Время дополнительного развертывания такое, что это может быть уже в июле или августе», — сказал Ли.

Он добавил, что агентство приводит в качестве основания для своей оценки новый набор войск для отправки по Северной Корее и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента России.

"В обмен на то, что Северная Корея посылает России артиллерийские боеприпасы и ракеты, Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет", - отметил Ли, ссылаясь на брифинг NIS.

После месяцев молчания как Северная Корея, так и Россия раскрыли информацию о развертывании северокорейских войск и их роли в наступлении РФ на Украину с целью возвращения Курской области.

Две страны заявили, что сотрудничество базируется на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года, включающем в себя пакт о взаимной обороне.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу снова прибыл в Северную Корею с так называемой «специальной миссией» Владимира Путина. Детали не раскрываются, однако факт постоянных контактов свидетельствует о глубоком стратегическом сближении между обоими изолированными режимами.

По данным западных источников, Кремль использует контакты с Северной Кореей для получения артиллерийских боеприпасов и человеческих ресурсов в обмен на передачу передовых военных технологий. В совместном заявлении 11 стран, среди которых США и Япония, говорится, что Россия передавала в КНДР системы радиоэлектронной борьбы грузовыми самолетами.

Критики считают, что сотрудничество между Путиным и Кимом позволяет Северной Корее обходить санкции ООН и ускорять милитаризацию, в том числе ракетные программы. В свою очередь, Кремль продвигает этот союз как часть «антизападного фронта» в глобальном противостоянии с демократиями.