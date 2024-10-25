КНДР готовит новую партию военных для РФ: как НАТО может ответить — Bloomberg

Северная Корея готовится отправить в Россию вторую партию своих военных, что может повлечь за собой усиление поддержки Украины со стороны НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на разведывательные данные Южной Кореи.

Отмечается, что Северная Корея в скором времени отправит вторую партию своих солдат в Россию. Документ с таким содержанием уже был направлен союзникам Сеула.

Также в нем утверждается, что на Дальнем Востоке сейчас проходит подготовку первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа КНДР. Ее доставили туда в период с 8 по 13 октября на кораблях. Всего в Россию планируется отправить около 10 тысяч северокорейских солдат.

Кроме того, по данным разведки Южной Кореи, с августа прошлого года Пхеньян отправил оккупантам около 8 миллионов 122-мм и 152-мм артснарядов северокорейского производства. Также в РФ было доставлено 100 ракет Hwasong-11 и противотанковое оружие Bulsae-4.

Два источника Bloomberg рассказали, что Сеул планирует представить часть своих разведданных официальным лицам НАТО в понедельник.

По словам собеседников издания, потенциальный ответ НАТО на такие действия Пхеньяна "ограниченный". Она может включать в себя усиление помощи Украине, а также укрепление сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона.

В отчете Южной Кореи, как уточняет Bloomberg, также отмечено, что северокорейские войска отправят на войну против Украины после подготовки на Дальнем Востоке, которая продлится около месяца. Также Кремль планирует выдать солдатам КНДР оружие, форму и поддельные удостоверения личности, чтобы выдать их жителям восточных регионов РФ.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Южная Корея может рассмотреть возможность предоставления оружия Украине. Это будет зависеть от объемов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

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