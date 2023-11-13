КНДР имеет непосредственное отношение к войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке — Южная Корея

Глава Южной Кореи призвал к сотрудничеству США и его государства.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль призвал главу обороны США поддерживать объединенную оборонную позицию союзников против любых провокаций со стороны Северной Кореи.

Об этом пишет Yonhap.

Юн пригласил министра обороны США Ллойда Остина и генерала Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза К. Брауна-младшего в президентскую резиденцию на ужин, поскольку они посещают ежегодную встречу в Южной Корее.

Юн призвал к пристальной объединенной обороне Южной Кореи и США, способной быстро и решительно ответить на любые провокации со стороны Северной Кореи, включая внезапные атаки, напоминающие тактику ХАМАС из-за ее просчета.

Также читайте Сколько боеприпасов для артиллерии КНДР предоставила России: ответ разведки Южной Кореи

Президент заявил, что украинско-российская война и конфликт с Израилем и ХАМАС прямо или косвенно имеют отношение к Северной Корее.

Остин сказал, что президент Джо Байден как никогда предан дальнейшему укреплению крепкого южнокорейского альянса.

Ожидается, что в понедельник, 13 ноября 2023 года, союзники обсудят ряд вопросов безопасности, включая пути усиления расширенного сдерживания Вашингтоном против ракетных и ядерных угроз Северной Кореи.

Ранее речь шла о том, к чему может привести передача снарядов по Северной Корее российским захватчикам.

Читайте также: