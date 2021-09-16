КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс: детали

Снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.
Северная Корея испытала железнодорожный ракетный комплекс.
Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство.
"Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы", — говорится в сообщении.
Испытание прошло утром 15 сентября, снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.
КНДР ранее провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.
До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.