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КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс: детали

КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс: детали

Associated Press

Снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.

Северная Корея испытала железнодорожный ракетный комплекс.

Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство.

"Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы", — говорится в сообщении. 

Испытание прошло утром 15 сентября, снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.

КНДР ранее провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.

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