"КНДР неизменно будет поддерживать справедливое дело российской армии" — Ким Чен Ын о войне в Украине

Также КНДР обещает и дальше развивать ядерные силы.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказался о войне в Украине.
Об этом пишет Reuters.
"Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", — сказал Ким Чен Ин.
В прошлом месяце Южная Корея заявила, что подозревает Северную Корею в подготовке командировки дополнительных войск в Россию в дополнение к примерно 11 000 солдатам.
Также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подверг критике трехстороннее военное сотрудничество между Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей за повышение напряженности в регионе и пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил.
Ким Чен Ын сказал, что развертывание ядерных стратегических средств США, военные учения и военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей приводят к военному дисбалансу в регионе и создают серьезную угрозу безопасности.
"КНДР не хочет ненужного напряжения в региональной ситуации, но будет принимать постоянные контрмеры для обеспечения регионального военного баланса", — сказал Ким Чен Ин.
Напомним, что Южная Корея планирует провести консультации с Украиной по передаче пленных северокорейских солдат, если они сами попросят об этом. Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией, а жителей КНДР – своими гражданами.
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