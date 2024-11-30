КНДР предоставила России гораздо больше помощи, чем Европа украинцам – Боррель

ЕС должен активизироваться и "делать больше и быстрее" для Украины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Европа делает недостаточно для Украины. В то же время страна-агрессор с помощью своих союзников наращивает военный потенциал и применяет для ударов по Украине все больше смертоносного оружия.

Об этом он рассказал на пресс-конференции за два дня до ухода с поста, пишет EuroNews.

Боррель вновь призвал Европу задуматься об опасности, которую захватническая имперская политика РФ представляет для всего блока. Он считает, что члены Евросоюза должны увеличить военную помощь, чтобы не допустить поражения Украины.

"Мы достигли критической точки. Теперь настал момент, когда государства-члены должны принять решение: мы идем и поддерживаем", — заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Кремль "не ждет переговоров", а оккупационная армия россиян "медленно, но непрерывно" продолжает давить по линии фронта.

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"Россияне сильно давят… Ситуация на линии фронта нехорошая, но украинцы сопротивляются. Российское превосходство сохраняется. Северная Корея предоставила им [россиянам – ред.] гораздо больше, чем мы смогли предоставить украинцам", – подчеркнул Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам является одним из самых ярых сторонников Киева в блоке. Большую часть своей пятилетней каденции он провел, торгуясь с правительствами по поводу санкций, чтобы ослабить военную машину Кремля, и военных поставок для укрепления украинской армии.

Хотя его усилия обеспечили непрерывный поток помощи из Европы, общая картина не оправдала ожиданий. Широко разрекламированное обещание "1 млн снарядов для Украины", выполнение которого изначально ожидалось в марте, удалось выполнить только в ноябре. А фонд коллективной поддержки Украины в размере 6,6 млрд евро до сих пор находится под твердым вето Венгрии.

"Этот темп совершенно недостаточен. Нам нужно ускориться и делать больше и быстрее. Делать больше и быстрее. У нас есть 1 миллион снарядов. Это хорошо. Но Россия расстреливает 800 тысяч снарядов в месяц", – заявил Боррель.

Он добавил, что в войне жизненно важное значение имеют цифры и время, но в Европе почему-то до сих пор "нет чувства срочности".

Напомним, Боррель отметил, что Украина получает финансовую, гуманитарную и военную поддержку от Евросоюза, но она недостаточна для защиты от постоянных воздушных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

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