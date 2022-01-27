КНДР произвела очередной запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году.

Северная Корея возможно выпустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

Об этом информирует агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности произошел из города Хамхына на восточном побережье КНДР около 8 часов утра по местному времени.

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"Наши военные внимательно следят за соответствующими передвижениями Северной Кореи и поддерживают готовность", - говорится в сообщении JCS.

Это уже шестой запуск неопознанного снаряда, произведенный КНДР в этом году. Последнее испытание двух снарядов, которые, по мнению южнокорейских военных, могли быть крылатыми ракетами, прошло 25 января.

Северная Корея 5 и 11 января провела испытания гиперзвуковой ракеты, а потом запустила с поезда сразу две баллистические ракеты, поразившие цели в Японском море. Эксперты оценивают действия северокорейской стороны как месть за новые санкции США.

Профессор Сеульского университета северокорейских исследований Ким Дон Юб сказал, что КНДР, возможно, провела еще один запуск для давления на Вашингтон, и может продолжить наращивать свою деятельность по испытаниям, поскольку пообещала принять более решительные меры в связи с "враждебностью США".

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против пяти северокорейцев за их роль в получении оборудования и технологий для ракетных программ Северной Кореи. Впоследствии Госдеп также приказал ввести санкции против еще одного северокорейца, россиянина и компании из РФ.

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