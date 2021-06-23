КНДР резко отвергла предложение США о диалоге: "Только отнимет время"

КНДР резко отвергла предложение США о диалоге: "Только отнимет время"

В Северной Корее считают, что переговоры с США "никуда не приведут".

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон исключил любые переговоры с США, заявив, что диалог с Вашингтоном "никуда не приведет".

Соответствующее утверждение он озвучил в среду, 23 июня, пишет AFP.

"Мы не рассматриваем даже возможность любого контакта с США, не говоря уже о (диалоге. — Ред.), который никуда нас не приведет, а только отнимет драгоценное время", — высказался глава северокорейского МИД.

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Ранее специальный представитель США по КНДР Сон Ким, комментируя заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что следует готовиться как к диалогу, так и к конфронтации, заметил:

"Мы тоже будем готовы к тому, и к другому, потому что, как вы знаете, мы все еще ждем ответ из Пхеньяна о встрече. Надеюсь, слово "диалог" указывает на то, что мы скоро получим положительный ответ".

Надежды США на возобновление переговоров вскоре отвергла сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон, заявив, что Вашингтон имеет "неправильные" ожидания относительно диалога.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что встретится с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, только если администрация американского лидера будет "точно знать" темы переговоров.

По его словам, саммит должен будет сопровождаться предварительным обязательствам по деэскалации. Кроме того, стороны должны будут определить параметры для дальнейших обсуждений ядерного арсенала Северной Кореи.

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