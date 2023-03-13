КНДР заявила о запуске крылатых ракет с подводной лодки

Об этом заявили военные КНДР, пишет «Радио Свобода».

Reuters сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны, южнокорейские и американские спецслужбы анализируют особенности запуска ракеты.



Северная Корея, — пишет AFP со ссылкой на государственные СМИ, провела испытание двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

Таким образом, КНДР продемонстрировала силу за несколько часов до того, как США и Южная Корея должны были провести большие совместные военные учения.

В частности, подлодка стреляла из воды возле восточного прибрежного города Синпхо, сообщает информационное агентство KCNA.

В то же время, южнокорейские военные заметили, что обнаружили запуск одной неустановленной ракеты, сообщает информационное агентство Yonhap.

Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совбеза ООН. Но Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия враждебной политике Вашингтона и его союзников.

В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.

Ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в феврале 2023 года.

В то же время, сестра лидера КНДР Ким Чен Ина заявила, что любые попытки других стран сбить одну из их ракет во время испытательного запуска будут считать объявлением войны.

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