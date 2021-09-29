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Книга о Трампе и подробности извержения вулкана на Канарах: пять новостей, которые вы могли проспать

Книга о Трампе и подробности извержения вулкана на Канарах: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Северной Корее состоялся испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты. Читать дальше ->
  • Экс-президент США Дональд Трамп во время встречи в Осаке в 2019 году предупреждал президента РФ Владимира Путина, что на камеру будет жестко высказываться о России. Читать дальше ->
  • Поток лавы с вулкана на испанском острове Пальма, что на Канарах, добрался до Атлантического океана. Читать дальше ->
  • Центральное разведывательное управление США срочно эвакуирует сотрудника разведки, служивший в Сербии, из-за неврологических приступов, которые похожие на симптомы "гаванского синдрома". Читать дальше ->
  • МИД России считает удаление каналов Russia Today на YouTube проявлением цензуры. Читать дальше ->

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