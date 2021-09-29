Книга о Трампе и подробности извержения вулкана на Канарах: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Северной Корее состоялся испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты. Читать дальше ->
- Экс-президент США Дональд Трамп во время встречи в Осаке в 2019 году предупреждал президента РФ Владимира Путина, что на камеру будет жестко высказываться о России. Читать дальше ->
- Поток лавы с вулкана на испанском острове Пальма, что на Канарах, добрался до Атлантического океана. Читать дальше ->
- Центральное разведывательное управление США срочно эвакуирует сотрудника разведки, служивший в Сербии, из-за неврологических приступов, которые похожие на симптомы "гаванского синдрома". Читать дальше ->
- МИД России считает удаление каналов Russia Today на YouTube проявлением цензуры. Читать дальше ->