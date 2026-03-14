- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Книгу «Маленький диктатор» Дмитрия Белова запретили в РФ, — РосСМИ
Роскомнадзор запретил книгу украинского автора Дмитрия Белова «Маленький диктатор», вышедший в 2025 году в издательстве «Адаптации». Соответствующий приказ №16 от 4 марта 2026 г. предусматривает внесение издания в Единый реестр запрещенных материалов на территории Российской Федерации. Книга попала в список вместе с рядом других произведений, которые российские власти считают содержащими «признаки дискредитации государственных институций РФ».
«Маленький диктатор» — это сатирический роман, в котором автор иронически и местами жестко высмеивает культ власти, характерный для современной России. В книге показано общество, которое годами воспитывалось в поклонении перед «сильным лидером», и, в конце концов, именно создало политическую систему, где критическое мышление почти исчезло.
Роман начал обсуждать в России после того, как его в своем блоге порекомендовал известный украинский инфлюенсер и телеведущий Алексей Дурнев.