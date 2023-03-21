КНР будет играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса" — Си Цзиньпин

Между сторонами состоялся углубленный обмен мнениями по "украинскому вопросу".

Об этом пишет Xinhua.

Си подчеркнул, что в украинском вопросе раздаются голоса за мир и рациональность.

«Большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры и против подливания масла в огонь. Обзор истории показывает, что конфликты, в конце концов, должны решаться путем диалога и переговоров», — говорится в материале.

«Китай опубликовал документ о своей позиции по украинскому кризису, выступая за политическое урегулирование кризиса и отвергая менталитет холодной войны и односторонние санкции», — напомнил Си.

Китай считает, что чем больше трудностей, тем больше необходимо сохранить простор для мира. Чем острее проблема, тем важнее не отказываться от усилий для диалога.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", — отметил Си.

Со своей стороны Путин отметил, что Россия ценит Китай за неизменную беспристрастную, объективную и взвешенную позицию и отстаивание честности и справедливости в основных международных вопросах.

"Россия внимательно изучила позиционный документ Китая по политическому урегулированию украинского вопроса и открыта к переговорам о мире. Россия приветствует конструктивную роль Китая в этом отношении", — говорится в сообщении.

Напомним, что Путин накануне визита Си Цзиньпина в Москву заявил, что якобы готов к "политико-дипломатическому урегулированию" войны против Украины.

В то же время в Украине ожидают, что Си Цзиньпин повлияет на президента РФ Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом говорил спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

Читайте также:

Си Цзиньпин в Москве: чего ждать от переговоров Путина и лидера Китая