КНР должна сказать РФ, чтобы она уходила из Украины — глава МИД Канады

Если Китай действительно стремится к миру, он должен сказать России убираться из Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

“Если Китай действительно стремится к мирному соглашению, то ему стоит сказать России, чтобы оно убиралось из Украины. Я еще в прошлом месяце сказала это своему китайскому коллеге», – отметила Жоли.

Она также подчеркнула важность прямого разговора между главами Украины и Китая.

“Мы все хотим мира. Канада всегда будет выступать за мир. Вторжение России в Украину нарушает Устав ООН, поэтому для наступления мира, ей нужно уйти прочь”, — резюмировала глава МИД.

Напомним, что экс-премьер-министр Канады Стивен Гарпер прославился фразой "Путине, убирайся из Украины" и отказом давить президенту России руку на саммите G20 в Австралии в ноябре 2014 года.

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Напомним, что ранее сообщалось, что представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что Пекин должен заставить Москву вывести свои войска с территории Украины, если хочет играть конструктивную роль в процессе остановки войны.

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