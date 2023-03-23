Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

КНР должна сказать РФ, чтобы она уходила из Украины — глава МИД Канады

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
586
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
КНР должна сказать РФ, чтобы она уходила из Украины — глава МИД Канады

Фото: Getty Images

Если Китай действительно стремится к миру, он должен сказать России убираться из Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

“Если Китай действительно стремится к мирному соглашению, то ему стоит сказать России, чтобы оно убиралось из Украины. Я еще в прошлом месяце сказала это своему китайскому коллеге», – отметила Жоли.

Она также подчеркнула важность прямого разговора между главами Украины и Китая.

“Мы все хотим мира. Канада всегда будет выступать за мир. Вторжение России в Украину нарушает Устав ООН, поэтому для наступления мира, ей нужно уйти прочь”, — резюмировала глава МИД.

Напомним, что экс-премьер-министр Канады Стивен Гарпер прославился фразой "Путине, убирайся из Украины" и отказом давить президенту России руку на саммите G20 в Австралии в ноябре 2014 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что Пекин должен заставить Москву вывести свои войска с территории Украины, если хочет играть конструктивную роль в процессе остановки войны.

Читайте также:

НАТО предупреждает Китай: визит в Москву не остался без внимания Альянса

НАТО предупреждает Китай: визит в Москву не остался без внимания Альянса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
586
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация