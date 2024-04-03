КНР и Соединенные Штаты должны сосуществовать в мире: китайский лидер подтвердил откровенный разговор с Байденом

Лидер Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны сосуществовать в мире и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, а не скатываться к конфликту или конфронтации.

Об этом говорится в сообщении МИД КНР о переговорах лидеров двух государств, пишет Укринформ.

«Две крупные страны, такие как Китай и Соединенные Штаты, не должны разрывать свои связи или отворачиваться друг от друга, тем более не должны скатываться к конфликту или конфронтации. Две страны должны уважать друг друга, сосуществовать в мире и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, … а не возвращаться назад (к противостоянию – ред.)», — сказал Си.

Лидер Китая назвал три главных принципа, которыми, по его убеждению, следует руководствоваться в отношениях между Китаем и США, среди которых мирное сосуществование, стабильность и доверие.

«Обе стороны должны выполнить свои обязательства друг перед другом и превратить их в реальность. Необходимо укреплять диалог на основе взаимного уважения, здраво урегулировать разногласия, развивать взаимовыгодное сотрудничество и усиливать координацию в международных делах ответственным образом», — отметил он.

Во время разговора Си особо подчеркнул тайваньский вопрос, назвав его «первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», а также привлек внимание к введенным Шатами ограничениям на передачу Китаю технологий.

«Американская сторона приняла ряд мер по подавлению торговли и технологического развития Китая и включает все больше китайских организаций в свои санкционные списки. Это не «уменьшение рисков», а создание рисков», – заявил Си.

Он добавил, что Китай «не собирается сидеть сложа руки и наблюдать» и будет принимать ответные меры.

В сообщении говорится, что глава КНР также изложил позицию Китая по вопросам Гонконга, прав человека, Южнокитайского моря, и что лидеры двух государств «обменялись мнениями по поводу «кризиса в Украине» (так в Пекине называют войну – ред.), ситуации на Корейском. полуострове и другим вопросам», не раскрывая деталей этой части разговора.

«Президенты сочли телефонный разговор откровенным и конструктивным и согласились продолжать общаться», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ранее США предупредили Китай о поддержке агрессии РФ в Украине.

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