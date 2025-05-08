"Кнут" для Путина и шоу для Трампа: с чем приехал в Москву Си Цзиньпин

Си Цзиньпин хочет привязать Путина «китайской веревкой», чтобы помешать его договоренностям с Трампом / © ТСН.ua

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Участие китайского лидера Си Цзиньпина в путинском параде на Красной площади 9 мая является демонстрацией лично для президента США Дональда Трампа. Таким образом, он пошлет Соединенным Штатам сигнал о якобы непоколебимой дружбе между Китаем и Россией.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии «РБК-Украина».

«Этот визит не только и не столько на парад для Путина и к Путину, потому что здесь будет такой бартер или обмен. Сейчас Си Цзиньпин приехал в Москву, а осенью Путин поедет в Китай на такой же парад и торжества. Но главное сейчас для Си Цзиньпина — продемонстрировать Трампу нерушимость дружбы между Россией и Китаем», — отметил Фесенко.

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В то же время, он считает, что закрытая часть переговоров Си и Путина, которая останется за кулисами парада, будет непростой, так как между ними есть определенные противоречия.

Я думаю, что Пекин явно беспокоит чрезмерная активность Москвы в переговорах с Трампом. Так что Си Цзиньпин с одной стороны может приготовить для Путина такие небольшие плюшки, чтобы его привязать к себе как можно сильнее. Речь идет, в частности, о возможности подписания соглашения о газопроводе «Сила Сибири-2». Там переговоры продолжаются уже много лет, и Китай до сих пор не спешил, потому что хотел выбить самую низкую цену на российский газ. Но сейчас, видимо, решили, что можно пойти на определенные компромиссы, главное, чтобы покрепче привязать Россию китайской веревкой, чтобы не бегала налево к Трампу», — предположил политолог.

Но, с другой стороны, считает Владимир Фесенко, Си Цзиньпин напомнит Путину, что договоренности с американцами Пекин, скорее всего, будет воспринимать как недружественные к себе. А на такой случай Китай вероятно уже подготовил «какой-то кнут или демонстрацию недовольства», то есть критическую реакцию, которую Кремль ощутит как в экономическом, так и в политическом поле.

Напомним, президент РФ Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Москве 8 мая. В первом заявлении с начала визита лидера КНР кремлевский диктатор назвал своего гостя «дорогим другом».

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