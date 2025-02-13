"Кнут и пряник": глава Пентагона объяснил, от чего зависит будущая помощь США Украине

Гегсет считает, что предстоящая помощь США Украине может быть связана с участием в мирных переговорах.

Министр обороны США Пит Хегсет, похоже, связывает предстоящую помощь на оборону Украины с готовностью Киева вести переговоры с Россией,

Об этом пишет CNN.

По словам главы Пентагона, президент Дональд Трамп определит "наиболее крепкий пряник или кнут для обеих сторон для достижения продолжительного мира".

"Помощь в области безопасности — мы продолжали оказывать то, что было выделено. Я думаю, было бы справедливо сказать, что такие вещи, как будущее финансирование, меньше или больше, также могут быть на столе переговоров. То, что президент (Трамп — Ред.) определит, будет самым надежным кнутом или пряником с каждой стороны, чтобы добиться крепкого мира, заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Хегсет также заявил, что не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной. Но дал сигнал, что в дальнейшем будет выполнять большую роль в вопросах безопасности Украины, чем его предшественник, бывший министр обороны Ллойд Остин.

Ранее Хегсет также заявил, что мир, достигнутый путём переговоров, будет своеобразным разграничением, которого не хочет ни одна из сторон.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.