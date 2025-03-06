"Кнут и пряник" против Украины и России — Келлог ответил, как США будут готовить переговоры

Отсутствие взаимодействия с Россией из-за войны в Украине уже не является жизнеспособной стратегией США.

Американский президент Дональд Трамп использует подход "кнута и пряника" против Украины и России.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сказал так в Совете по международным отношениям, передает The Independent.

Таким образом, США хотят посадить Украину и Россию за стол переговоров.

"Изоляция и отсутствие взаимодействия с Россией из-за войны в Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией, и, конечно, не является ответственным дипломатическим подходом для США", — сказал Келлог в своей речи в Совете по международным отношениям.

Он также заявил, что определение войны в Украине как имеющей победителя или побежденного "только втянет Америку в бесконечную прокси-войну", а президента Трамп не хочет этого.

"То, что вы сейчас видите, — это срочные попытки привлечь обе стороны к столу переговоров, чтобы дойти до мирного урегулирования. Это означает применение так называемых точек давления и стимулов, кнута и пряника", — добавил Келлог.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа пообщался с примерно 20 военнослужащими ВСУ, когда находился в Украине. Келлог посетил Ирпенский военный госпиталь возле Киева. Здесь он пообщался с ранеными украинскими военными.

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