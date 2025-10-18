Кнут вместо пряника: Стубб рассказал, кто и как может повлиять на Путина

Александер Стубб / © Getty Images

Американский президент Дональд Трамп – "единственный, кто может заставить" российского ”фюрера” Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб сказал в интервью BBC Radio 4.

Стубб рассказал, как американский коллега однажды спросил его во время игры в гольф, может ли он доверять Путину? Финский президент ответил, что "нет".

"Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп", – сказал Стубб.

По словам финского лидера, Трамп "давал Путину пряник, и этот пряник был на Аляске, и, конечно, если посмотреть на его недавние высказывания, то сейчас больше кнута".

Стубб также выразил оптимизм по поводу способностей Трампа. По его мнению, за последние восемь месяцев его второго срока мирные переговоры продвинулись дальше, чем за предыдущие три года.

Напомним, ранее Стубб заявил, что Трамп готовит «кнут» для Путина, применив более жесткие инструменты воздействия. По его словам, дело лишь во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где ему будет больнее всего.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии плеть", - сказал президент Финляндии.